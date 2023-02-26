Sammy Seabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sammy Seabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sammy Seabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sammy Seabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sammy Seabi 21 Kasım 1994 tarihinde Polokwane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sammy Maphoko Seabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sammy Seabi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sammy Seabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sammy Seabi'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sammy Seabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sammy Seabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sammy Seabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sammy Seabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Polokwane City

3 Ağustos 2019 yılında Sundowns

6 Ekim 2020 yılında Swallows FC

30 Haziran 2021 yılında Sundowns

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

1 Temmuz 2022 yılında Sundowns

19 Ağustos 2022 yılında Sekhukhune

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Sammy Seabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sammy Seabi şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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