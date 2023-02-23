Sammy Skytte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sammy Skytte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sammy Skytte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sammy Skytte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sammy Skytte 20 Şubat 1997 tarihinde Silkeborg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Sammy Solitaire Siddharta Skytte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sammy Skytte Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Sammy Skytte, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sammy Skytte'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sammy Skytte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sammyskytte/

Sammy Skytte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sammy Skytte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sammy Skytte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sammy Skytte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2016 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2018 yılında AC Horsens

30 Haziran 2019 yılında Midtjylland

1 Ağustos 2019 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2019 yılında Midtjylland

25 Şubat 2020 yılında Bodø/Glimt

11 Eylül 2020 yılında Stabæk Fotball

31 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2022 yılında Concordia

Sammy Skytte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sammy Skytte şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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