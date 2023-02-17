Samo Pridgar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samo Pridgar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samo Pridgar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samo Pridgar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samo Pridgar 10 Mart 2003 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samo Pridgar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Samo Pridgar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samo Pridgar'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Samo Pridgar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samo Pridgar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samo Pridgar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samo Pridgar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Maribor U19

12 Ağu 2021 yılında NK Dravograd

31 Aralık 2021 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2022 yılında NK Maribor

Samo Pridgar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samo Pridgar şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Samo Pridgar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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