Samoa'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Samoa'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Samoa ya da resmî adı ile Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanus'unda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir.

Samoa'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Samoa 187820 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 189. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000024 olduğu görülmektedir.

Samoa'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Samoa'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Samoa'nın yüz ölçümü 2835 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Samoa'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10 km² Karasal Alan : 2821 km²

Samoa'nın Haritadaki Yeri / Konumu