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Samoa'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Samoa'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Samoa'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Samoa'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Samoa'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Samoa'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Samoa ya da resmî adı ile Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanus'unda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir.

Samoa'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Samoa 187820 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 189. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000024 olduğu görülmektedir.

Samoa'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Samoa'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Samoa'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Samoa'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Samoa'nın yüz ölçümü 2835 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Samoa'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 10  km²    Karasal Alan : 2821 km²

Samoa'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Samoa'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Samoa'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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