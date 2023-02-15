Samouil İzountouemoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samouil İzountouemoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samouil İzountouemoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samouil İzountouemoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samouil İzountouemoi 30 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samouil İzountouemoi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avanti Nordic yapmaktadır. Samouil İzountouemoi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samouil İzountouemoi'nin IK Brage ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samouil İzountouemoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samouil İzountouemoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samouil İzountouemoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samouil İzountouemoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Hammarby U19

17 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

20 Ocak 2021 yılında Dalkurd

8 Ocak 2022 yılında Brage

Samouil İzountouemoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samouil İzountouemoi şuan IK Brage takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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