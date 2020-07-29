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Sampdoria-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Sampdoria, Milan'ı ağırlayacak. İki takım arasında oynanacak olan zorlu mücadelede son gelişmeleri ve karşılaşmanın detaylarını haberimizde verdik. Peki, Sampdori-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sampdoria-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya'da 9. kez şampiyonluğunu ilan eden Juventus'un ardından lig sıralamasının nasıl şekilleneceği 37. hafta oynanacak maçlar ile görülecek. Serie A'da oynanacak olan 37. hafta maçında Sampdoria, Milan'ı konuk edecek. Milan, Serie A'nın son iki haftasında galibiyet alarak Avrupa kupaları şansını zora sokmak istemiyor. Karşılaşma hakkında son bilgileri ve detayları haberimizde verdik. Peki, Sampdoria-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Sampdoria-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMPDORIA-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sampdoria ve Milan arasında oynanacak olan mücadele, 29 Temmuz (bugün) oynanacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Sampdoria'nın Luigi Ferraris isimli stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem, Fabrizio Pasqua yönetecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.  

HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Milan mücadelesi 29 Temmuz 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Sampdoria-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER 

Sampdoria: Audero, Augello, Chabot, Tonelli, Yoshida, Linetty, Depaoli, Jankto, Thorsby, Ramirez, Quagliarella

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Biglia, Saelemaekers, Kessie, Ibrahimovic

Onur Çelik
Spor Editörü


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