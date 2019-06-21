Şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-74'lük skorla yenerek durumu 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk periyodu 23-21 önde tamamlarken, Efes, ikinci periyottan itibaren oyuna ağırlığını koyarak, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 89-74'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla seriyi 4-3 yapan lacivert-beyazlılar, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 38 sayı ile oynayan Larkin olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Zafer Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx

Anadolu Efes: Larkin xxxx 38, Doğuş x, Sertaç xx 10, Moerman xx 9 Buğrahan x, Micic xxx 20, Dunston xx 4, Simon xx 9

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Melli xx 10, Melih x 3, Kalinic xxx 19, Sloukas xxx 21, Guduric xx 11, Sinan x, Ali Muhammed xx 5, Ahmet x 2, Datome x 3

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 21-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 44-37 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 69-58 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Melli (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA