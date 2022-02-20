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  3. Şampiyon Anadolu Efes! Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Şampiyon Anadolu Efes! Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu.

Şampiyon Anadolu Efes! Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.

Şampiyon Anadolu Efes! Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.

Şampiyon Anadolu Efes! Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62.

​​​​​​​Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi.

Şampiyon Anadolu Efes! Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!​​​​​​​Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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