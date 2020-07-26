Süper Lig'in 33.haftasında şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, ligin 34.haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmada 8 ve 27.dakikada Koita'nın attığı golle Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

KASIMPAŞALILAR, BAŞAKŞEHİR TAKIMINI ALKIŞLADI

Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita,

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mehmet Topal, Ponck, Behich, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Elia, Guldbransen