Vakalar artınca 400 kişilik mahalle karantinaya alındıPoşe yumurta nedir? Nasıl yapılır? Nasıl olur?Kartal'da küçük kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştıŞampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyorÇanakkale'de yangın! Pakdemirli programını iptal edip bölgeye gidiyor20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 26 Temmuz HADİ joker kodu nedir?Akdeniz açıklarında korkutan depremİngiltere'den koronavirüse ilişkin flaş açıklama: İkinci dalga...26 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un Türk toprağı oluşunu sindiremeyenler var"
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34..haftasında Kasımpaşa'yı konuk oluyor. Mücadelede Koita'nın attığı gollerle Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Süper Lig'in 33.haftasında şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, ligin 34.haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmada 8 ve 27.dakikada Koita'nın attığı golle Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

KASIMPAŞALILAR, BAŞAKŞEHİR TAKIMINI ALKIŞLADI

Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. 

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi. 

Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı. 

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita,

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mehmet Topal, Ponck, Behich, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Elia, Guldbransen

Şampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyorŞampiyon Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT