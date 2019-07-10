Şampiyon, başkan yardımcıları

Kütahya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Birimler Arası Dart Turnuvası sona erdi.

Kütahya Belediyesi'nde düzenlenen Birimler Arası Dart Turnuvası çekişmeli yarışmalara sahne oldu.

Birimler Arası Dart Turnuvası'nda, Belediye Başkan Yardımcıları Takımı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Takımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü Takımı, Mali Hizmetler Müdürlüğü Takımı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Takımı, İtfaiye Müdürlüğü Takımı, Sağlık İşleri Müdürlüğü Takımı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Takımı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Takımı, Özel Kalem Müdürlüğü Takımı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Takımı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Takımı, Mezarlıklar Müdürlüğü Takımı, Bilgi İşlem Müdürlüğü Takımı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Takımı ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Takımları karşı karşıya geldi.

16 Takımın mücadele ettiği Kütahya Belediyesi Birimler Arası Dart Turnuvası finalinde ise Belediye Başkan Yardımcıları Takımı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Takımı mücadele etti.

Mücadeleden Belediye Başkan Yardımcıları Takımı galip ayrılırken, Birimler Arası Dart Turnuvasını da şampiyon olarak tamamladı.

Kaynak: İHA