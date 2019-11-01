Şampiyon Galatasaray Erkek Voleybol Takımı statta

Fenerbahçe'yi mağlup ederek Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kupa ile tribünleri turladı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Voleybolcular ve teknik ekip, Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde tribünleri dolaştı. Sarı-kırmızılılar, saha kenarından kupa ile stadı turladı.

Taraftarlar da şampiyon voleybolculara tezahüratlarda bulundu. Öte yandan final müsabakasının görüntüleri de barkovizyondan gösterildi.

Kaynak: İHA