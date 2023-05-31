Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Gelen şampiyonluğun ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

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Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, takım olgusunu yakalayarak şampiyonluğa inandıklarını belirterek, "Burada çok kaliteli, çok iyi oyuncular bizimle beraberdi. Onlarla birlikte şampiyonluğa ulaştık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek puanını 82'ye yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gece saatlerinde sarı-kırmızılılar, İstanbul'a geldi. Kafileyi bekleyen takım otobüsüne biniş yapmadan şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktaran Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için en değerlisi Galatasaray taraftarını sokaklarda sevinirken görmek. Onlarla birlikte çok büyük yol katettik. Onların mutluluğunu görmek, en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı. Bunu başarıyla yerine getirdik, ben öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah nice şampiyonluklara ama Cumhuriyet'in 100. yılında yakaladığımız bu başarı önemli, 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara" ifadelerini kullandı.

KUPALARLA GELDİM

Teknik direktör olarak 2. şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Buruk, "Buraya gelirken, beni getiren Galatasaray kimliğim, Galatasaray altyapısından yetişmiş, orada önemli başarılar kazanmış, onun yanında da 3 sene önce Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk, daha önce Akhisar ile kupa sevinci; buraya kupalarla gelmiştim. Burada 1. senemde de şampiyonluğu oyuncularımla birlikte yaşamam benim için çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA İNANDIK

Okan Buruk, "Şampiyonluğa hangi hafta inandınız?" sorusuna, "Biz sezon başı şampiyonluk iddiasıyla başladık ve öyle devam ettik. Tabii ki belli bir yerden sonra takım ruhunu oluşturuyorsunuz. Özellikle oynadığımız futbol, 14 maç galibiyet serisi; şu an çok büyük puan yakalamış durumdayız. Rakiplerimiz de bu puanları yakaladı ama bizim için önemli olan takım geç oluşsa da, geç transferler yapsak da takım olgusunu yakaladık ve şampiyonluğa inandık. Burada çok kaliteli, çok iyi oyuncular bizimle beraberdi. Onlarla birlikte şampiyonluğa ulaştık. Hem başkanımıza, hem Erden Bey'e, bizimle beraber olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PAHA BİÇİLEMEZ

Şampiyon olmanın çok güzel olduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşamıştım, teknik adam olarak Galatasaray'da şampiyonluğu yaşamak çok önemli. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadım ama burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez."

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Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

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