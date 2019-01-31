Şampiyon İstanbul Ağrıspor’da hedef BAL Ligi

Süper Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden Pendik’in başarılı spor kulübü İstanbul Ağrıspor 20 maçta topladığı 49 puanla grubunu şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselme adına büyük bir başarı elde etti ve play off klansmanlarına katılmaya hak kazandı.

2016 yılında kurulan İstanbul Ağrıspor, ilk sezonu olan 2017’de 2. Amatör Küme’de mücadele etti ve grubunu lider tamamlayarak 1. Amatör Küme’ye yükselme başarısını gösterdi. 1. Amatör Küme’de de namağlup şampiyon olan Pendik ekibi bu sezon mücadele ettiği Süper Amatör Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyerek Pendik’te uzun yıllar sonra Bölgesel Amatör Kümeye bu kadar yaklaşan ilk kulüp oldu.

Kulüp Başkanı Mehmet Latif Yaşlı yaptığı açıklada “ Kısa sürede çok yol kat ettik, Pendik’i seviyoruz ve Pendik adını sportif anlamda en iyi şekilde temsil etme adına çaba harcıyoruz. 16 – 17 Şubat’ta başlayacak Play Off müsabakalarında tüm Pendiklilerin desteğini bekliyoruz.” dedi.