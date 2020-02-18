Şampiyon kupasını Hürriyet’in elinden aldı

Genç Kandıralılar Derneği Halı Saha Ligi'nde şampiyon olan "Yusufca FK" takımı kupasını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in elinden aldı.

Bu sene 6.'sı düzenlenen Genç Kandıralılar Derneği Halı Saha Ligi'nde oldukça renkli görüntülere sahne oldu. 3 ay boyunca devam eden ligin finalinde "Akın FK" ile "Yusufca FK "takımı finalde karşılaştı. Final maçını kazanan Yusufca FK, ligin şampiyonu olurken kupasını ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in elinden aldı. Başkan Hürriyet turnuvada mücadele eden tüm sporcuları gösterdikleri performanstan ötürü tebrik etti.

Kupa töreninde konuşan Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer, "Turnuvamıza iştirak eden tüm takımlarımıza, Kandıra'dan gelerek takımlarını destekleyen ailelere, gençlere ve çocuklara çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl 7. sezonda buluşmak dileği ile herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Ardından konuşan Hürriyet ise, "Spora, sanata ve kültüre destek veren kim varsa bende onların yanındayım. Dernek başkanımızı da tebrik ediyorum. Gençlere bu şekilde ön ayak olmak çok önemli. Dereceye giren ve mücadele eden tüm takımlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA