Şampiyon Liverpool'un kupa sevinci 

UEFA Süper Kupa'da Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında geçerek şampiyonluğa ulaşan Liverpool, kupasını kaldırdı.

Beşiktaş Park'ta oynanan maçta penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasından sonra Süper Kupayı da kazandı. Maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, kupayı takım kaptanı Jordan Henderson'a verdi. Kaptan Henderson daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürdü. Kupayı havaya kaldıran Liverpoolllu futbolcular sorasında kupayla tribünleri dolaşarak zafer turu attı.

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DHA