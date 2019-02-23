Şampiyon Mustafakemalpaşa Belediye Spor

Mustafakemalpaşa Belediye Spor, bu hafta da kazanıp, şampiyonluğunu ilân etti.

Bursa Büyük Erkekler B kategorisinde mücadele eden Mustafakemalpaşa Belediye Spor, ligin bitimine bir maç kala, şampiyonluğunu kendi evinde ilân etti. Mustafakemalpaşa Belediye Spor, kendi seyircisi önünde, şampiyonluğunu ilan etmek için karşılaştığı MG Sporu zorlu bir karşılaşmanın ardından 74-72 yendi. İlk iki periyod rakibine üstünlük kuran Belediye Spor, üçüncü periyodun ortalarından itibaren, hakemlerin yanlı düdükleri sebebiyle oyundan koptu. Rakip MG spor hakemlerin desteğiyle aradaki farkı kapatmaya başladı. Bu dakikalarda temiz bir bloğa hakem faul çalıp, gelen itirazlara da teknik faul verince, maç çığrından çıktı. Kısa bir hakem molasının ardından, Belediye Spor'da üç oyuncu ve Antrenör Zafer Beyaz diskalifiye edilerek, salon dışına çıkarıldı. Tekrar başlayan maçta, skora denge gelirken, 4. periyodun son 3 dakikası tam anlamıyla kıran kırana geçti. Karşılıklı top kayıpları ve basketlerle geçen karşılaşmada skor 70-70 dengedeyken, son dakika içinde atılan bir üç sayılık atış takımı rahatlattı ve skor 73-70'e geldi. Rakip takımın atağında, rakibe yapılan basket faul sonrası skor 73-72 olurken, Mustafakemalpaşa Belediye Spor son 25 saniyede gerçekleştirdiği hücum şansını iyi kullanamadı. Rakip hızla kendi yarı alanından çıkıp, hucüma geçti. İyi savunma sonucu topu kaybeden rakibin hakeme itirazları teknik faulü beraberinde getirdi. Teknik faul,den doğan serbest atış skoru belirledi 74-72. top oyuna girdiğinde maçın bitmesine sadece 7 saniye vardı. Topu oyuna sokan Mustafakemalpaşa Belediye Spor top çevirerek, maçı kazanmayı başardı. Maç sonunda yapılan kupa töreninde, basketbolculara madalya ve kupalarını takmak üzere Belediye Başkanı Sadi Kurtulan davet edildi. Sadi Kurtulan, sporcuları tebrik ederek, takımı bugüne taşıyan iki kişinin de yanında olmasını istediğini söyleyerek, Mustafakemalpaşa eski Belediye Başkanı Hayri Öztetikler ile Belediye Spor Antrenörü Zafer Beyaz'ı yanına davet etti. Oyuncuların madalyaları dağıtıldıktan sonra hep birlikte kupa havaya kaldırıldı. Tribünlerin coşkusuyla birlikte Mustafakemalpaşa Kapalı Spor Salonu bayram yerine döndü.

Belediye Spor son maçını Pazar günü A Line takımıyla oynayacak.

Kaynak: İHA