Şampiyon sporcu İzmir’deki evinde ölü bulundu

Türkiye Masterlar yüzme şampiyonu Helga Akıncı (76), İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulundu. Helga Akıncı'nın aynı zamanda merhum milli yüzücü Timur Akıncı'nın da annesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Alsancak semti Talatpaşa Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Helga Akıncı'nın yakınları pazar gününden beri kendisinden haber alamadıkları iddiasıyla polis ekiplerine durumu ihbar etti. Çilingir yardımıyla dairenin kapısı açılınca ekipler Akıncı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Akıncı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Türkiye Masterlar yüzme şampiyonu Helga Akıncı, İzmir Yüzme İhtisas Kulübü adına yüzüyordu. Geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon olan Akıncı, 2015 yılında katıldığı bir yarışın ardından hayatını kaybeden milli yüzücü Timur Akıncı'nın da annesiydi. Helga Akıncı'nın, 2 sene önce yüzmeye başladığı ve Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü olduğu biliniyordu.

Kaynak: İHA