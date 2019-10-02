Şampiyon sporculardan Simav Kaymakam Halim’e ziyaret

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'daki Eynal Kaplıcaları ile Gölcük Yaylası'nda hazırlık kampı yapan Atletizm Milli Takım sporcularıyla antrenör İdris Bilgiç, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'i makamında ziyaret etti.

Simav Kaymakamı Halim, atletizm milli takım antrenörü İdris Bilgiç yönetiminde hazırlık çalışmaları yapmak için Simav'da bulunan, Atletizm Milli takımının dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu Kütahyalı sporcuları Hacer Yılmaz, İbrahim Subaşı ve Oğuz Türker'i misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaymakam Halim, şampiyon sporculara ve antrenör İdris Bilgiç'e teşekkür ederek başarılarının devam etmesini diledi.

Kaynak: İHA