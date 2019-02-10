Şampiyona kupasını belediye başkanı verdi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi 1. Amatör Ligi A Grubu şampiyonu olan Karaköprü Spor oyuncularına kupa ve madalyalarını taktim etti.

Haliliye Belediyesinin sponsorluğundan gerçekleştirilen 2018- 2019 Amatör Liglerinin, 1. Amatör Lig A Grubunda, ligin bitimine son 2 hafta kala Karaköprü Spor şampiyonluğunu ilan etti. Karaköprü Spor'un şampiyonluk kupasının verilmesi için düzenlenen törene Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ve ilgililer katıldı.

Kupa töreni öncesinde 2018- 2019 ligi için kendilerine verdikleri destek için Fevzi Demirkol'a teşekkür eden ASKF Başkanı Aktaşoğlu, Haliliye Belediyesinin amatör spor kulüplerinin 2014 yılından bugüne her zaman yanında olduğunun da altını çizdi.

Demirkol da, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, "Haliliye Belediyesi olarak salon sporlarına yöneldik ve bu alanlarda çok büyük başarılar elde ettik. Haliliye'de Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu sporcular çıkartmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Demirkol, sporculara madalyalarını takıp, şampiyonluk kupasını taktim etti.

Kaynak: İHA