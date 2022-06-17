TikTok fenomeni Mika Raun'un itirafı ortalığı inletti! "Ne kadar istiyorsun dedi, ben pahalıyım dedim sonra..."Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentisi arttı!TFF'den istifa etmeyen kurul başkanların ve üyelerine istifa çağrısı! " Davetimizi yineliyoruz"TV8 Survivor All Star 136. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D Camdaki Kız 47. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Camdaki Kız sezon finali izle YoutubeATV Bir Zamanlar Çukurova 141. bölüm final full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova final izle YoutubeMEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitaplarını yayınlandığını duyurdu!Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören anne ve çocukların karne heyecanı5 kat fazla para veren ATM! Haberi duyan önünde sıraya girdi, metrelerce kuyruk oluştu!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe 2.Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'i 2.sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde çekilen kura çekimi sonrası sarı lacivertliler, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti. Sarı lacivertlilerin Kiev maçının ne zaman oynanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde... 

Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2.ÖN ELEME TURU: FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 19-20 Temmuz 2022 tarihlerinden birinde oynanacak. Ukrayna'da savaş olması nedeniyle maçın hangi ülkede oynanacağı UEFA tarafından açıklanacak. Rövanş maçı ise 26-27 Temmuz tarihlerinde Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. 

Zorlu müsabakanın EXXEN platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT