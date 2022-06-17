Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'i 2.sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde çekilen kura çekimi sonrası sarı lacivertliler, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti. Sarı lacivertlilerin Kiev maçının ne zaman oynanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2.ÖN ELEME TURU: FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı, 19-20 Temmuz 2022 tarihlerinden birinde oynanacak. Ukrayna'da savaş olması nedeniyle maçın hangi ülkede oynanacağı UEFA tarafından açıklanacak. Rövanş maçı ise 26-27 Temmuz tarihlerinde Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakanın EXXEN platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor.