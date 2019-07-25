Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Rövanşların 30-31 Temmuz'da yapılacağı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Celtic: 5 - Nomme Kalju: 0
BATE Borisov: 2 - Rosenborg: 1
Ferencvaros: 3 - Valletta: 1
Maribor: 2 - AIK: 1
Cluj: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0
Kızılyıldız: 2 - HJK Helsinki: 0
Dundalk: 1 - Karabağ: 1
Kaynak: İHA
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