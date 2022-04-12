Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Manchester City'e 1-0 yenilen Atletico Madrid rakibini rövanş mücadelesinde konuk ediyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Şampiyonlar Ligi: Athletico Madrid - Manchester City maçı canlı izle | Athletico Madrid - Manchester City Exxen TV canlı yayın izle linki haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ: ATHLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Atletico Madrid- Manchester City arasındaki maç, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Madrid'de bulunan Estadio Metropolitano Stadyumu'nda oynanıyor.. Zorlu maç, Türkiye saati ile 22.00'da başladı.

Exxen platformundan ekranlara gelen olan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel, Rafael Foltyn yapıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ: ATHLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

ATHLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Atletico Madrid - Manchester City arasındaki maç Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakası rövanş maçı CBC Sport ve Exxen platformu üzerinden şifreli olarak canlı olarak ekranlara geliyor.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ATHLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ