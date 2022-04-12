Şampiyonlar Ligi çeyrek final: Athletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Manchester City'e 1-0 yenilen Atletico Madrid rakibini rövanş mücadelesinde konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Atletico Madrid- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları haberimizde...

ATLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Atletico Madrid- Manchester City arasında oynanacak olan maç 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Madrid'de bulunan Estadio Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç, Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.

Exxen platformundan ekranlara gelecek olan müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel, Rafael Foltyn yapacak.

ATLETİCO MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid- Manchester City arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakası rövanş maçı CBC Sport ve Exxen platformu üzerinden şifreli olarak canlı olarak ekranlara gelecek.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.