Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sona erdi. 16 takımın kendi içindeki eşleşmeleri belli oldu.

Dev kulüplerin karşı karşıya geleceği ilk maçlar 18-19-25-26 Şubat 2020'de oynanacak.

Son 16 turunda grup birincileri ile ikincileri eşleşecek ve grup birincileri ilk maçı kendi evlerinde oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunda son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başı olan takımlar belli oldu. Devler Ligi’nde Galatasaray’ın vedasıyla birlikte son 16 turu öncesi temsilcimiz kalmadı.

Ve dev eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 8-19-25-26 Şubat 2020’de oynanacak, ikinci maçlar ise 10-11-17-18 Mart 2020.

Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının kura çekimi 20 Mart’ta yapılacak.

GRUP BİRİNCİLERİ: Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Valencia, Bayern Münih, RB Leipzig, Juventus

GRUP İKİNCİLERİ: Atalanta, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Lyon, Napoli, Real Madrid, Tottenham

İŞTE EŞLEŞMELER…

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

Manchester City – Real Madrid

Valencia – Atalanta

Atletico Madrid - Liverpool

Liverpool – Atletico Madrid

Chelsea – Bayern Münih

Juventus – O.Lyon

Napoli - Barcelona