Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre ara verilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa, bu sezon sahibini gecikmeli olarak buluyor. Tarihin en uzun Devler Ligi sezonunun oynandığı dönemde birçok flaş skora da şahit olduk. Uzun serüvenin ardından finale yükselen PSG ve Bayern Münih maçının tarihi futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2019-2020 futbol sezonunun en heyecan verici karşılaşmasına çok az bir süre kaldı. Estadio Da Luz stadında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı, 23 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'da başlama vuruşunu yapacak. Karşılaşma ile ilgili diğer ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

FİNALİN ADI PSG-BAYERN MÜNİH

Bu sezon oldukça şaşırtıcı sonuçlara şahit olduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hiç durmadı. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçlar, futbolseverlerin heyecanını diri tutmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge ile A grubunda bulunan Paris ekibi, bu grubu 16 puanla lider bitirdi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Borussia Dortmund ile eşleşen PSG, toplamda 3-2'lik skorla rakibini geçerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Atalanta ile eşleşen PSG, 90'ıncı dakikasına 1-0 geride girdiği mücadeleyi, mucize bir geri dönüşe imza atarak 2 dakika içerisinde bulduğu 2 gol ile yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise tarihinde ilk kez yarı final oynayan Leipzig ile karşılaşan PSG, Alman ekibini zorlanmadan 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynamaya hak kazandı.

10 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

Şampiyonlar Ligi'ne B grubunda, Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldız ile karşılaşan Bayern Münih, grup maçlarında oynanan 6 maçın 6'sını da kazanarak 6'da 6 yaptı. Son 16 turunda Chelsea ile eşleşen Münih, iki maçta toplamda 7-1'lik skorla rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise, Barcelona ile karşılaşan Alman devi, bu turda da flaş bir skora imza attı. Münih, Barca'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nin tarihi skorlarından birine imza attı.

Yarı finalde ise Fransız ekibi Lyon ile eşleşen Bayern, bu karşılaşmayı da kazanarak hem finale yükseldi hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçın 10'unu kazanarak bir rekora imza attı.