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Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi ,şifresiz mi ?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseveler Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi ,şifresiz mi ? sorularının yanıtını araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi ,şifresiz mi ?

Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?  Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi ,şifresiz mi ? soruları UEFA Şampiyonlar Liginde iki İngiliz ekibi Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak olan final maçını izlemek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?  

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele BeIN Sport 1 ve BeIN Sport Haber kanalından yayınlanacak. 

İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar  yapacak. Maçın dördüncü hakemi Carlos del Cerro Grande, VAR hakemi Alejandro Hernández, AVAR hakemi ise Polonyalı Pawel Gil olacak. 

Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi ,şifresiz mi ?

MANCHESTER CİTY - CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ ?

Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali BeIN Sports 1 kanalından şifreli, BeIN Sports Haber kanalından ise şifresiz olarak yayınlanacak. 

Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? Manchester City - Chelsea Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi ,şifresiz mi ?

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden﻿.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.

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