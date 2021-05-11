Sky Sports'ta yer alan haberin basına yansımasının ardından Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacağı merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak? | 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı mı? | Nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA MI OYNANACAK?

Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi İstanbul'da alınmayacak. UEFA finalin Portekiz'de oynanmasına karar verdi.

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DAN ALINDI MI?

Sky Sports' ta yer alan haberde 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındığı aktarıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağı bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin Porto'nun stadyumunda oynanacak. Böylece Türkiye'deki final maçı üst üste ikinci kez Türkiye'den alınmış oldu.

İNGİLİZLER UEFA'YA BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.