Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen yarı final heyecanı tamamlandı. İspanyol ekibi Villareal'i saf dışı bırakan Liverpool ile Manchester City'yi geçen Real Madrid final maçında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK 2022?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2022 yılında 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayacak olan mücadelenin Exxen ve TV 8,5 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Öte yandan söz konusu final müsabakası TV 8 kanalından da şifresiz olarak ekranlara gelebilir.

Maçı yönetecek hakem belli olduğu anda haberimize eklenecektir.