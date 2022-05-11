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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanının tamamlanmasının ardından Real Madrid ile Liverpool final müsabakasında karşı karşıya gelecekler. Bu kapsamda final maçının ne zaman ve nerede oynanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları haberimizde...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen yarı final heyecanı tamamlandı. İspanyol ekibi Villareal'i saf dışı bırakan Liverpool ile Manchester City'yi geçen  Real Madrid final maçında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK 2022?

 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2022 yılında 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.    

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak 2022? Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayacak olan mücadelenin Exxen ve TV 8,5 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. 

Öte yandan söz konusu final müsabakası TV 8 kanalından da şifresiz olarak ekranlara gelebilir.

Maçı yönetecek hakem belli olduğu anda haberimize eklenecektir. 

Tayfun Altuntaş
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