Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi kim? | Mateu Lahoz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN HAKEM KİM?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

MATEU LAHOZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mateu Lahoz (ya da tam adıyla Antonio Miguel Mateu Lahoz) 12 Mart 1977'de dünyaya geldi.

Mateu Lahoz, İspanyol'dur.

2011 yılından bu yana Fifa kokartı taşımakta ve UEFA'nın elit hakemleri arasında yer almaktadır. İspanya ulusal futbol ligi La Liga'nın yanı sıra, FIFA Dünya Kupası elemeleri Avrupa gruplarında, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Liginde maç yönetmektedir