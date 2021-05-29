Şampiyonlar Ligi kupası bugün sahibini bulacak: Manchester City- Chelsea karşı karşıya gelecek

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Liginde finale çıkan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kupayı ikinci kez kazanmak isteyen Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumunda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA DA YAYINLANACAK

BeIN Sports Haber kanalından şifresiz, BeIN Sports 1 kanalından ise şifreli olarak yayınlanacak mücadeleyiİspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Carlos del Cerro Grande, VAR hakemi Alejandro Hernández, AVAR hakemi ise Polonyalı Pawel Gil olacak.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden﻿.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.

Kaynak: Bölge Gündem, UEFA.