Avrupa futbolunun en prestijli mücadelelerinden biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 grupları belli olmak üzere. Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimlerinde temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri de belli olacak. eki kura çekimi nasıl izlenir. İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle | UEFA Tv canlı yayın linki...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

26 Ağustos 2021 Perşembe bugün gerçekleşecek kura çekimi saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimini canlı olarak izlemek için Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ UEFA TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş'ın da rakiplerinin belli olacağı kura çekimi UEFA Tv'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler kura çekimini şifresiz olarak izleyebilecek. UEFA Tv'yi izlemek için Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA Tv canlı yayın linkine tıklayabilirsiniz.