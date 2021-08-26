Liglerin başlamasıyla birlikte Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'ne de kısa bir süre kaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri yapılacak. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakipleri kim olacak? İşte cevaplar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinin de belli olacağı Şampiyonlar ligi kura çekimi 26 Ağustos 2021 Perşembe bugün saat 19.00'da başlayacak. İstanbul'da, Haliç kongre Merkezi'nde yapılacak kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekiminin ardından grup maçları ise 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Monaco'nun Shaktar Donetsk tarafından elenmesinin ardından temsilcimiz Beşiktaş 4. torbada yer alacak. İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg