Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'na düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi.
Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer aldı.
GRUPLAR
A GRUBU:
Paris Saint Germain
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F GRUBU
Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag
G GRUBU
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille
Etiketler : UEFA
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