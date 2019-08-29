Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle Galatasaray'ın rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'na düştü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer aldı. GRUPLAR A GRUBU: Paris Saint Germain Real Madrid Club Brugge Galatasaray B GRUBU Bayern Münih Tottenham Olympiakos Kızılyıldız C GRUBU Manchester City Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb Atalanta D GRUBU Juventus Atletico Madrid Leverkusen Lokomotiv Moskova E GRUBU Liverpool Napoli Salzburg Genk F GRUBU Barcelona Borussia Dortmund Inter Slavia Prag G GRUBU Zenit Benfica Lyon Leipzig H GRUBU Chelsea Ajax Valencia Lille Etiketler : UEFA



