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  3. Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcimiz PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'na düştü.

Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi.

Sarı-Kırmızılı takım geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer aldı.

GRUPLAR

A GRUBU:

Paris Saint Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

B GRUBU

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız 

C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

D GRUBU 

Juventus

Atletico Madrid

Leverkusen

Lokomotiv Moskova

E GRUBU

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

F GRUBU

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag

G GRUBU

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig

H GRUBU

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

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