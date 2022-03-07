Şampiyonlar Ligi: Liverpool 0 -1 Inter | Maç sonucu, özeti UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Liverpool evinde konuk ettiği İnter'e 1-0 yenilmesine karşın çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu rövanş maçında Inter'i ilk maçta 2-0 yenen Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İtalyan temsilcisini ağırladı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 kazansa da bu sonuç tur atlamasına yetmedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Interli Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Alexis Sanchez, 63. dakikada kırmızı kart görerek Inter'i 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Liverpool çeyrek finale yükselen taraf oldu. (AA) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi