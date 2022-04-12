Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Benfica'yı 3-1 yenen Liverpool rakibini rövanş mücadelesinde konuk ediyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Şampiyonlar Ligi: Liverpool- Benfica maçı canlı izle | Liverpool- Benfica Exxen TV canlı yayın izle linki haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ: LİVERPOOL- BENFİCA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Liverpool- Benfica arasındaki maç 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Liverpool'da bulunan Anfield Stadyumu'nda oynanıyor. Türkiye saati ile 22.00'da başlayan mücadele Exxen platformundan ekranlara gelirken müsabakayı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetiyor. Gözbüyük'ün yardımcılıklarını Joost van Zuilen , Johan Balder yapıyor.

LİVERPOOL- BENFİCA MAÇI CANLI İZLE

LİVERPOOL- BENFİCA EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Liverpool- Benfica arasındaki maç, CBC Sport ve Exxen platformu üzerinden şifreli olarak canlı olarak ekranlara gelecek.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL- BENFİCA EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ