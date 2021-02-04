Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa'nın futbolunun bir numaralı organizasyonları arasında yer alan Şampiyonlar Ligi, tüm futbolseverlerin ilgi odağında. Şampiyonlar Ligi logosunun anlamını merak eden futbolseverler, 'Şampiyonlar Ligi logosunda kaç yıldız var? Şampiyonlar Ligi logosundaki yıldızların anlamı nedir?' sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ LOGOSUNUN ANLAMI

1992-93 sezonuyla birlikte Avrupa futbolundaki yerine UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla devam eden organizasyon, daha önceleri Avrupa Kulüpler Şampiyonası olarak biliniyordu. 1992 yılında turnuvanın ismi, formatı ve logosu da değiştirildi ve bugünkü halini aldı.

O dönem ilk defa düzenlenen Şampiyonlar Ligi logosuna, o tarihte Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsüne katılmaya hak kazanan ülkelerin sayısı temsili olarak yıldızlarla eklenmiştir. O yıl Türkiye şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi logosundaki temsili yıldızlardan birisine sahiptir.

Logonun tasarımcısı Phil Clement ise Şampiyonlar Ligi logosunun tasarımı hakkında şunları söylüyor:

"8 takımın birbirleriyle oynayacakları bir lig sistemi olacaktı. Bu sebeple ben de logoya birbiriyle ilişkili olan 8 yıldız koydum."