Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi grupları ve fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 futbol sezonu başlıyor. Futbolseverlerin aklındaki "Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda başlayacak?" sorularına haberimizde cevap verdik. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz olan Başakşehir'in de oldukça zorlu bir grubu bulunuyor. 32 takımın 8 farklı grupta mücadele edeceği turnuvada, Başakşehir, H grubunda yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonuyla alakalı tüm detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu yıl 20 Ekim'de ilk grup maçlarıyla birlikte başlayacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye'de yine beIN SPORTS kanallarından yayınlanacak. Yayıncı kuruluş Digitürk tarafından şifreli olarak izlenebilecek Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçlar TRT Spor ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanabilecek. Grup maçları 9 Aralık'ta sona erecek. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbul İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GRUPLAR VE FİKSTÜR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:

A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)

C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)

D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)

Maç takvimi

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık