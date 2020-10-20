Şampiyonlar Ligi heyecanı geldi çattı. Avrupa'nın kulüp bazında bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde, 2020-2021 sezonu bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Finalinin İstanbul'da oynanacağı Devler Ligi'nde Türkiye'den Başakşehir, ülkemizi temsil ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir, oldukça zorlu bir gruba düştü. Leipzig, PSG ve Manchester United ile eşleşen Başakşehir, ilk maçını Leipzig ile deplasmanda oynayacak.

Futbolseverlerin en çok takip ettiği futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, ülkemizde beIN SPORTS'tan şifreli olarak yayınlanıyor. Taraftarlar ise Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir sorularını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu Digitürk oldu. Digitürk'ün beIN SPORTS kanalından yayınlanan maçları izlemek için Digitürk abonesi olmanız gerekmekte. Dolayısıyla ülkemizde Şampiyonlar Ligi maçları, beIN SPORTS harici kanallardan şifresiz olarak izlenemez. Kaçak yollara başvurduğunuzda şifresiz izleyebileceğiniz Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın kalitesi ve daha önemlisi yasal sonuçları ağır olabilir.

Ancak bu akşam başlayacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor.

CBC Sports uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Bu kanalların frekanslarını aratıp bulduğunuzda, kanalları izlemek için biss key girmelisiniz. CBC Sports kanalının biss key bilgisi şöyle:

BISS Key: 1313131313131313

SID:00801

İdman TV nasıl izlenir?

Uydu adı kısmınını “AZERSPACE 1” olarak seçin. Daha sonra bir alt bölümde bulunan frekans kısmına 11175 sayısını girin. Polarizasyon kısmını H – Yatay seçin. Sembol kısmına ise 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir. FEC değerini değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz İdman TV kanalının FEC oranı 5/6’dır.

İdman TV Yeni Biss key şifresi

BISS : 10 01 10 21 10 01 70 81

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI

20 Eylül Salı:

19:55 Dynamo Kiev - Juventus

19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge

22:00 Barcelona - Ferencváros

22:00 Chelsea - Sevilla

22:00 Rennes - Krasnodar

22:00 Paris Saint-Germain - Man United

22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir

22:00 Lazio - Borussia Dortmund

21 Eylül Çarşamba:

19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow

19:55 Real Madrid - Shakhtar

22:00 Bayern München - Atl. Madrid

22:00 Manchester City - Porto

22:00 Olympiakos - Marsilya

22:00 Inter - Mönchengladbach

22:00 Ajax Liverpool

22:00 Midtjylland -Atalanta

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI VE MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:

A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)

C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)

D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)

Maç takvimi

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık