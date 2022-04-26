Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz ekibi Manchester City kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linki haberimizde...

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 26 Nisan 2022 Salı günü oynanıyor. Manchester City'nin maçlarını oynadığı City of Manchester Stadyumu'nda TSİ ile saat 22.00'da başlayan maçı Rumen hakem István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapıyor.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI TV 8.5, EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Real Madrid ile Manchester City maçı EXXEN ve TV8.5 kanalından şifresiz yayınlanacak.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8,5 kanalını canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri:

Uydu -> Türksat 4A, Frekans -> 12346 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 9600, FEC -> 3/4

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI TV 8.5, CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City ilk 11: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid ilk 11: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modrid, Valverde, Vinícius Júnior, Rodrygo, Benzema.