Müstehcen pozlarıyla gündeme gelen Naz Mila kısacık kazağıyla poz verdi! Bu da yetmezmiş gibi kollarını yukarı kaldırınca göğüsleri gözüktü! Ateş yükselten paylaşımSüper Loto sonuçları 26 Nisan 2022 Salı| 26.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıŞampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linkiSurvivor All Star kim elendi 26 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?Sarhoş sürücünün tutuklanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti! Polise cinsel ilişki teklif etti!Son dakika: 26 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandıTV8 canlı yayın Survivor All Star 89. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 10. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 11. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle Youtube
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linki

Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linki haberimizde...

Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linki

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz ekibi Manchester City kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Şampiyonlar Ligi: Manchester City - Real Madrid maçı canlı izle | Manchester City - Real Madrid maçı TV8.5, Exxen TV canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE 

Real Madrid ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 26 Nisan 2022 Salı günü oynanıyor. Manchester City'nin maçlarını oynadığı City of Manchester Stadyumu'nda  TSİ ile saat 22.00'da başlayan maçı  Rumen hakem István Kovács yönetecek.  Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapıyor. 

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI TV 8.5, EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Real Madrid ile Manchester City maçı EXXEN ve TV8.5 kanalından şifresiz yayınlanacak. 

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8,5 kanalını canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri:

Uydu -> Türksat 4A, Frekans -> 12346 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 9600, FEC -> 3/4

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI  EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI TV 8.5, CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 Manchester City ilk 11: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid ilk 11: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modrid, Valverde, Vinícius Júnior, Rodrygo, Benzema.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT