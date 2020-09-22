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  3. Şampiyonlar Ligi Play-Off maçları bu gece başlıyor!

Şampiyonlar Ligi Play-Off maçları bu gece başlıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi devam ediyor. Play-Off maçlarının oynanacağı bu akşam, 2 zorlu mücadele bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi Play-Off maçları bu gece başlıyor!

Tüm maçların 22:00'de başlayacağı ve iki maç üzerinde gerçekleştirilecek play-off turunda Salı akşamı üç maç ekranlara gelecek. Krasnodar - PAOK mücadelesini beIN SPORTS HD 1, Maccabi Tel Aviv - Salzburg maçını beIN SPORTS HD 2 ve Slavia Prag - Midtjylland buluşmasını beIN SPORTS MAX HD 1'den takip edebilirsiniz. 

Çarşamba mesaisinde de futbolseverleri birbirinden zorlu maçlar bekliyor. 

Gent - Dinamo Kiev buluşması beIN SPORTS HD 1, Olympiacos - Omonia karşılaşması beIN SPORTS HD 2 ve Molde - Ferencvaros mücadelesi beIN SPORTS MAX HD 1'den ekranlara gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off maçlarının tamamlanmasının ardından grup kuraları çekilecek ve 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonu resmen başlayacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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