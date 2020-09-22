Şampiyonlar Ligi Play-Off maçları bu gece başlıyor!
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi devam ediyor. Play-Off maçlarının oynanacağı bu akşam, 2 zorlu mücadele bulunuyor.
Tüm maçların 22:00'de başlayacağı ve iki maç üzerinde gerçekleştirilecek play-off turunda Salı akşamı üç maç ekranlara gelecek. Krasnodar - PAOK mücadelesini beIN SPORTS HD 1, Maccabi Tel Aviv - Salzburg maçını beIN SPORTS HD 2 ve Slavia Prag - Midtjylland buluşmasını beIN SPORTS MAX HD 1'den takip edebilirsiniz.
Çarşamba mesaisinde de futbolseverleri birbirinden zorlu maçlar bekliyor.
Gent - Dinamo Kiev buluşması beIN SPORTS HD 1, Olympiacos - Omonia karşılaşması beIN SPORTS HD 2 ve Molde - Ferencvaros mücadelesi beIN SPORTS MAX HD 1'den ekranlara gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off maçlarının tamamlanmasının ardından grup kuraları çekilecek ve 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonu resmen başlayacak.