Şampiyonlar Ligi: PSG – Real Madrid son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda PSG ile Real Madrid karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan PSG – Real Madrid son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ: PSG – REAL MADRİD SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Şampiyonlar Ligi: PSG – Real Madrid maçı 15 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ: REAL MADRİD – REAL MADRİD SON 16 TURU MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi: PSG – Real Madrid maçı Exxen platformundan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.