Şampiyonlar Ligi: Salzburg – Bayern Münih son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Salzburg ile Bayern Münih karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Salzburg – Bayern Münih son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ: SALZBURG – BAYERN MÜNİH SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Şampiyonlar Ligi: Salzburg – Bayern Münih maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ: SALZBURG – BAYERN MÜNİH SON 16 TURU MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi: Salzburg – Bayern Münih maçı Exxen platformundan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.