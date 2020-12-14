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Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman 2021? Son 16 maçları tek maç mı? Hangi takımlar eşleşti?

Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman 2021? Son 16 maçları tek maç mı? Hangi takımlar eşleşti?

Dünya yıldızlarının boy gösterdiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en çok takip edilen turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Gruplardaki 6 maç sonunda son 16 turuna yükselen takımlar, İstanbul'daki final için yola çıkacak. Birbirinden dikkat çekici eşleşmelerin yaşandığı kura çekiminden sonra futbolseverlerin aklına 'Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?' soruları geldi. Bu sorulara haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

  • B.Monchengladbach-Manchester City
  • Lazio-Bayern Münih
  • Atletico Madrid-Chelsea
  • Leipzig-Liverpool
  • Porto-Juventus
  • Barcelona-Paris Saint Germain
  • Sevilla-Borussia Dortmund
  • Atalanta-Real Madrid

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

SON 16 MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 'tek maç' sistemi, bu yıl kullanılmayacak. Son 16 turundan itibaren tüm maçlar yine rövanşlı devam edecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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