Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga! 9 gözaltıGözyaşlarına hakim olamadı! Yılmaz Vural'ın açıklamaları yürek burktu!Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | Asgari ücret 2021 ne zaman belli olur? | İkinci toplantı tarihiBir kadının yardım çığlığı: İşkence boyutunda şiddet gördümUEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildiMerdan Yanardağ'ın testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldıAkrep dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı genelgesiPfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?

Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?

Dünya yıldızlarının boy gösterdiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en çok takip edilen turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Gruplardaki 6 maç sonunda son 16 turuna yükselen takımlar, İstanbul'daki final için yola çıkacak. Birbirinden dikkat çekici eşleşmelerin yaşandığı kura çekiminden sonra futbolseverlerin aklına 'Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?' soruları geldi. Bu sorulara haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

  • B.Monchengladbach-Manchester City
  • Lazio-Bayern Münih
  • Atletico Madrid-Chelsea
  • Leipzig-Liverpool
  • Porto-Juventus
  • Barcelona-Paris Saint Germain
  • Sevilla-Borussia Dortmund
  • Atalanta-Real Madrid

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT