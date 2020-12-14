Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?

Dünya yıldızlarının boy gösterdiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en çok takip edilen turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Gruplardaki 6 maç sonunda son 16 turuna yükselen takımlar, İstanbul'daki final için yola çıkacak. Birbirinden dikkat çekici eşleşmelerin yaşandığı kura çekiminden sonra futbolseverlerin aklına 'Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? Hangi takımlar eşleşti?' soruları geldi. Bu sorulara haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

B.Monchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Münih

Atletico Madrid-Chelsea

Leipzig-Liverpool

Porto-Juventus

Barcelona-Paris Saint Germain

Sevilla-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)