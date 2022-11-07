Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçlık grup aşaması tamamlandı. Gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar son 16 Turu'na yükseldi. Bu kapsamda Son 16 eşleşmeleri UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

TFF yönetici Hamit Altıntop'un belirlediği kurayla Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Manchester City (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

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Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham ( İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Gruplarını lider tamamlayan takımlar şöyle:

Chelsea (İngiltere)

Real Madrid (İspanya)

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Manchester City (İngiltere)

Benfica (Portekiz)

Porto (Portekiz)

Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya)

Tottenham ( İngiltere)

Grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar:

Milan (İtalya)

Leipzig (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Club Brugge (Belçika)

Liverpool (İngiltere)

Inter (İtalya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)