Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanması sonrası Son 16 Turu'na eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken final heyecanı yaşanacak!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçlık grup aşaması tamamlandı. Gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar son 16 Turu'na yükseldi. Bu kapsamda Son 16 eşleşmeleri UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu çekimi canlı izle | TV8.5, UEFA TV canlı yayın izle linki

TFF yönetici Hamit Altıntop'un belirlediği kurayla Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

Manchester City (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham ( İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu! Erken finalde heyecanı yaşanacak!

Gruplarını lider tamamlayan takımlar şöyle:

Chelsea (İngiltere)

Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere)

Benfica (Portekiz)

Porto (Portekiz)

Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya)

Tottenham ( İngiltere)

Grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar:

Milan (İtalya)

Leipzig (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Club Brugge (Belçika)

Liverpool (İngiltere)

Inter (İtalya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu çekimi canlı izle | TV8.5, UEFA TV canlı yayın izle linki

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Trabzonspor2 - 2 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Trabzonspor2 - 2 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Son Haberler
CANLI| Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuşuyor
CANLI| Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuşuyor
Dünyaca ünlü oyuncak firmasından çocuklara LGBT dayatması! Yeni oyuncakları büyük tepkiye neden oldu!
Dünyaca ünlü oyuncak firmasından çocuklara LGBT dayatması! Yeni oyuncakları büyük tepkiye neden oldu!
SON DAKİKA|Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ekipler olay yerine sevk edildi!
SON DAKİKA|Ağrı’da tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ekipler olay yerine sevk edildi!
TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?
TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2022? İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihi açıklandı mı?
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"
Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"
Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık
Avrupa kupalarında Türk gecesi! Üç takımımız grubundan lider çıktı, ülke puanında şaha kalktık
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
Futbolcu Tolgahan Nurhak paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer şehit oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Süper Lig'de 13.hafta heyecanı! Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek
Yorumlananlar
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu