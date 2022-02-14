Şampiyonlar Ligi: Sporting Lisbon – Manchester City son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Sporting Lisbon ile Manchester City karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Sporting Lisbon – Manchester City son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ: SPORTİNG LİSBON – MANCHESTER CİTY SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Şampiyonlar Ligi: Sporting Lisbon – Manchester City maçı 15 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ: SPORTİNG LİSBON – MANCHESTER CİTY SON 16 TURU MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi: Sporting Lisbon – Manchester City maçı Exxen platformundan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.