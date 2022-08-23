Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı rövanş maçında konuk edecek. Peki Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen temsilcimizin Kopenhag ile oynayacağı maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları haberimizde...

Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ: TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu rövanş maçı, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Maçın VAR hakemi Pol van Boekel, AVAR hakemi ise Dennis Higler olacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'den şifreli olarak ekrana gelecek. EXXEN üyeleri bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?

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