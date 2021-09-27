Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin iddia oranları belli oldu!

Bu hafta içinde Avrupa sahnesinde grup aşamalarının ikinci maçlarına çıkacak olan temsilcilerimizin iddia tarafından belirlenen oranlar da belli oldu. Buna göre Şampiyonlar Ligi C grubunda Ajax - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda Fenerbahçe - Olympiakos ve E grubu Marsilya - Galatasaray maçlarının iddia oranları şu şekilde oldu:

Şampiyonlar Ligi C Grubu: Ajax (1.06) Beraberlik (5.60) Beşiktaş (12.00)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu: Fenerbahçe (2.01) Beraberlik (2.80) Olympiakos (2.85)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu: Marsilya (1.52) Beraberlik (3.45) Galatasaray (3.90)

AJAXİ RAKİBİNİ FARKLI GEÇMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Beşiktaş evinde Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlamış ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ajax ise Deplasmanda Sporting Lizbon'u 1-5 mağlup etmişti. C Grubunda Ajax 1. sırada yer alırken temsilcimiz 3. sırada bulunuyor.

OLYMPİAKOS GRUBUNDA LİDER

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Fenerbahçe, Alman ekibi Frankfurt ile berabere kalmıştı. Olympiakos ise evinde Antwerp'i 2-1 mağlup etti. D grubunda Olympiakos 1. sırada bulunurken temsilcimiz ise 2. sırada yer alıyor.

CİMBOM GRUP İKİNCİSİYLE OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi E grubunda Galatasaray, ilk maçında Lazio'yu evinde 1-0'lık skorla geçti. Marsilya ise deplasmanda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. E grubunda temsilcimiz Galatasaray 3 puanla 1. sırada yer alırken, Marsilya ise1 puanla 2. sırada bulunuyor.