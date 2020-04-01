Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları için karar çıktı!
UEFA'dan kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları için açıklama geldi. Buna göre maçların Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verildi.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının akıbeti belli oldu.
Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak.
Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.
Habere göre bu süre zarfında UEFA herhangi bir uluslararası maç oynatmayacak.
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