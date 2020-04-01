Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları için karar çıktı!

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının akıbeti belli oldu.

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak.

Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

Habere göre bu süre zarfında UEFA herhangi bir uluslararası maç oynatmayacak.