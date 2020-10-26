Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...
Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 2. haftasıyla devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçların oynanacağı Salı ve Çarşamba günleri hangi maçlar var haberimizde verdik. İşte Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...
Avrupa'nın devlerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. Salı ve Çarşamba günü oynanacak olan 2. hafta maçlarında, temsilcimiz Başakşehir, Çarşamba akşamı Paris Saint-Germain'i kendi evinde ağırlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.
İşte Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...
2. HAFTA MAÇLARI
27 Ekim Salı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A
20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München
23:00 Atletico Madrid v Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B
20:55 Shakhtar Donetsk v Inter
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C
23:00 Marseille v Manchester City
23:00 Porto v Olympiakos
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax
23:00 Liverpool v Midtjylland
28 Ekim Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E
20:55 Krasnodar v Chelsea
23:00 Sevilla v Rennes
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev
23:00 Juventus v Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain
23:00 Manchester United v RB Leipzig