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  3. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, 2. haftasıyla devam ediyor. Birbirinden heyecanlı maçların oynanacağı Salı ve Çarşamba günleri hangi maçlar var haberimizde verdik. İşte Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

Avrupa'nın devlerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. Salı ve Çarşamba günü oynanacak olan 2. hafta maçlarında, temsilcimiz Başakşehir, Çarşamba akşamı Paris Saint-Germain'i kendi evinde ağırlayacak. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.

İşte Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A    

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München  
23:00 Atletico Madrid v Salzburg  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter 
23:00 Mönchengladbach v Real Madrid  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City  
23:00 Porto v Olympiakos  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D
23:00 Atalanta v Ajax  
23:00 Liverpool v Midtjylland  

28 Ekim Çarşamba: 

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E 
20:55 Krasnodar v Chelsea  
23:00 Sevilla v Rennes  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F
23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg
23:00 Club Brugge v Lazio  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G
23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev  
23:00 Juventus v Barcelona  

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H
20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain  
23:00 Manchester United v RB Leipzig  

Onur Çelik
Spor Editörü


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