Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

Avrupa'nın devlerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. Salı ve Çarşamba günü oynanacak olan 2. hafta maçlarında, temsilcimiz Başakşehir, Çarşamba akşamı Paris Saint-Germain'i kendi evinde ağırlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü 20.55'te Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.

İşte Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2. HAFTA MAÇLARI

27 Ekim Salı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:55 Lokomotiv Moscow v Bayern München

23:00 Atletico Madrid v Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:55 Shakhtar Donetsk v Inter

23:00 Mönchengladbach v Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup C

23:00 Marseille v Manchester City

23:00 Porto v Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup D

23:00 Atalanta v Ajax

23:00 Liverpool v Midtjylland

28 Ekim Çarşamba:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup E

20:55 Krasnodar v Chelsea

23:00 Sevilla v Rennes

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup F

23:00 Borussia Dortmund v Zenit St. Petersburg

23:00 Club Brugge v Lazio

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup G

23:00 Ferencvaros v Dynamo Kiev

23:00 Juventus v Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi - Grup H

20:55 Başakşehir FK v Paris Saint-Germain

23:00 Manchester United v RB Leipzig